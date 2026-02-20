Konya’da siyasi ismin acı günü! Kızı hayatını kaybetti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanlığı, Karatay İlçe Yöneticisi Muhammet Söylemez'in kızı Zeynep Nur'un vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.
MHP Konya İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karatay İlçe Yöneticisi Muhammet Söylemez'in kızı Zeynep Nur'un hayatını kaybettiği belirtilerek, derin üzüntü duyulduğu ifade edildi.
BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLANDI
Yayımlanan taziye mesajında, merhume Zeynep Nur'a Yüce Allah'tan rahmet dilenirken, başta Muhammet Söylemez olmak üzere ailesine ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulunuldu.
(Meltem Aslan)