Konyaspor ile Galatasaray 50. randevuda

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Konyaspor ile ligde 50. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de Konyaspor'a konuk olacak. Ligde sarı-kırmızılılar 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 55 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 20 puanla 14. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Konya deplasmanından 3 puanla ayrılıp, zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

50. randevu

Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 49 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 36 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 5 defa rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın 95 golüne, Konyaspor 33 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul'daki maçı sarı-kırmızılılar 3-1'lik skorla kazandı.

Rekabetten notlar

İki takım arasındaki rekabette en farklı skorlu galibiyeti Galatasaray elde etti. Sarı-kırmızılılar, 16 Eylül 2007 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadeleyi 6-0 kazandı. 5 Ocak 2021 tarihinde Konyaspor'un evinde 4-3 galibiyetiyle sona eren maç ise rekabetteki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Ligde 10 maçlık yenilmezlik serisi

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0'lık skorla kaybettikten sonraki mücadelelerde yenilmedi. Ligde daha sonra çıktığı 10 karşılaşmada 8 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, 2 kez de berabere kaldı. Cimbom, ligde son olarak evinde Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 10 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar oynadığı bu mücadelelerde 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 25 puan topladı ve bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Aslan dış sahada son olarak oynadığı Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi.

Şubat ayındaki şu ana kadar oynadığı 5 maçı da kazandı

Şubat ayında 3 kulvarda mücadele eden Galatasaray, yoğun fikstürden geçiyor. Sarı-kırmızılar, bu dönemde şu ana kadar Süper Lig'de 3, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1'er olmak üzere toplam 5 maça çıktı ve hepsinden galip ayrıldı. Cimbom, şubat ayı sonuna kadar ligde Konyaspor ve Alanyspor ile, Şampiyonlar Ligi rövanşında da Juventus ile oynayacak.

Ligin en golcü takımı

Galatasaray, Süper Lig'de hücum istatistiklerinde de zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ligde oynadığı 22 müsabakada rakip fileleri 55 kez havalandırdı ve ligin en golcü takımı olarak bulunuyor. Cimbom, yediği 15 golle de Göztepe'nin ardından en az gol yiyen ikinci takım konumunda. Aslan ayrıca +40 ile de en iyi averaja sahip takım.

Ligde en çok Mauro Icardi attı

Süper Lig'de Galatasaray'ın attığı gollerde Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ön plana çıktı. Icardi, rakip fileleri 13 kez havalandırdı ve bu alanda takımının en golcü futbolcusu olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen 9, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz 6'şar, Gabriel Sara ve Yunus Akgün 5'er, Eren Elmalı 3, İlkay Gündoğan 2, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve Roland Sallai de 1'er gol kaydetti. Ayrıca Fatih Karagümrük maçında Fatih Kurucuk, Kayserispor karşılaşmasında Aaron Opoku ve Eyüpspor mücadelesinde de Jerome Onguene kendi kalesine attı.

Abdülkerim Bardakcı sarı kart sınırında

Galatasaray'da, Konyaspor maçı öncesinde Abdülkerim Bardakcı sarı kart sınırında bulunuyor. Bardakcı, sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta İstanbul'da oynanacak Corendon Alanyaspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.

Okan Buruk ile İlhan Palut, 9. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, bugüne kadar 8 kez karşılaştı. Geride kalan mücadelelerde Buruk; Galatasaray ve Başakşehir'i, Palut ise Göztepe, Konyaspor ve Rizespor'u çalıştırıyordu. Oynanan 8 maçta Okan Buruk'un ekipleri 7 galibiyet alırken, 1 müsabaka da berabere sona erdi.

Berkan Kutlu, Galatasaray'a karşı

Konyaspor'un bu transfer döneminde kadrosuna kattığı Berkan Kutlu, eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez oynayacak. Kutlu, 2021 yılında Alanyaspor'dan, sarı-kırmızılılara transfer olurken, burada geçirdiği süreçte şampiyonluklar kazandı.

