SPOR Haberleri

Konya şampiyonu U16 takımı şampiyonluk kupasını kaldırdı

- Güncelleme Tarihi:

Konya şampiyonu U16 takımı şampiyonluk kupasını kaldırdı
2025-2026 Futbol Sezonu Konya Amatör Küme U16 Ligi’nde mücadele eden Karatay Belediyespor Kulübü U16 Futbol Takımı, Play-Off finallerinde karşılaştığı Öntur Havzanspor’u 4-0 mağlup ederek Konya Şampiyonu oldu. Türkiye Şampiyonası’nda Konya’yı temsil etme başarısı gösteren Karatay temsilcisi, düzenlenen törenle kupasını Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın elinden aldı.

Mehmet Oktut Spor Tesisleri'nde gerçekleşen kupa törenine Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Ay, sporcular ve aileleri katıldı.

TEKNİK HEYET, SPORCULAR VE AİLELERİNDEN KARATAY BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR

Kupa ve madalyalarını alan Karataylı sporcular, sezon boyunca gösterdikleri başarılı performansı şampiyonluk kupasıyla taçlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Türkiye Şampiyonası'nda da aynı istikrarı sürdürmeyi hedeflediklerini belirten yeşil-siyahlılar, elde edilen başarıda Karatay Belediyesi'nin önemli payı olduğuna vurgu yaptı. Teknik ekip ve futbolcular, Başkan Hasan Kılca'ya teşekkür ederek Türkiye Şampiyonası'nda Karatay'ı ve Konya'yı en iyi şekilde temsil edeceklerinin sözünü verdi.

KILCA: KARATAY OLARAK SPORUN HER BRANŞINDA VARIZ

Ödül törenine katılan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Şampiyonu olan U16 Futbol Takımı'nı tebrik ederek Türkiye Şampiyonası yolunda başarılar diledi.

Karatay Belediyesi olarak sporun farklı branşlarında sporcular yetiştirmeye önem verdiklerini belirten Başkan Hasan Kılca; "Hedefimiz gençlerimizin sporla uğraşmalarını sağlamak. Yapacağımız yeni tesislerle gençlerimizin spor yapma alanlarını ve konforlarını daha da artıracağız. Milli takımda ve Konyaspor'da görebileceğimiz başarılı gençler buradan yetişecek. Sporcularımıza her zaman maddi ve manevi anlamda destek vereceğiz. Kulüp başkanımızı ve yönetimimizi, teknik ekibimizi, gençlerimizi ve ailelerini tebrik ediyor, teşekkür ediyorum.” dedi. 

ÇİNTİMAR: TÜM SPORCULARI TEBRİK EDİYORUM

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar da mücadele eden tüm sporcuları kutlayarak Karatay Belediyesi'ne spora verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.
Çintimar konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Burada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Eski bir sporcu olarak işin ehli insanların bu ekibin içerisinde yer alması beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Belediyelerimizin spora yaptığı katkılar çok kıymetli. Hasan Kılca Başkanımızın kazandırdığı 26 bin metrekarelik spor tesisi gençlerimize önemli kazanımlar sağlayacak. Bu sporcular ay yıldızı en üst seviyede temsil ederek bizleri gururlandıracaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Ay ise futbola verdiği katkılardan dolayı Karatay Belediyesi ve Başkan Hasan Kılca'ya teşekkür etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kupa takdiminin ardından Karatay Belediyespor Futbol A Takımı'nın Ladikspor ile oynadığı maçı takip ederek sporculara başarılar diledi.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

