Konyaspor Teknik Direktör İlhan Palut: Gecemizi gündüzümüze katmamız lazım!

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Alanyaspor maçının ardından, “Bir şekilde hep beraber taşın altına elimizi koymamız gerekiyor. Başta ben, ekibim ve oyuncu grubumuz. Hem takımımızı hem de camiamızı hem moral olarak bu durumdan yukarı çekmemiz lazım’’ dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Özetleyerek başlarsam kötü. Özellikle ilk yarı önde baskıya çalışmıştık. Tabii ki önde baskıyla götüremezdik. Kompakt savunmada da bir duruş planımız vardı. Organizasyon olarak zaman zaman doğru eşleşmeler bulduk ama burada ikili mücadele kazanma seviyemiz yeterli değildi. İkinci yarı sistemde değişiklik oldu. İkinci yarı daha kabul edilebilir bir başlangıç vardı. İkinci topları alan bir Konyaspor takımın rakip gol pozisyonu bulmakta zorlandık. 1-0 rakibimiz önde biz maçın sonun kadar golü arayacağız. Ama bu arada kontrataklara dikkat etmemiz gereken bir görüntü devam ederken basit bir hata sonucu oluşan penaltı 2-0. Ama 1 fark geride olduk sonra 2-1. Ondan sonra da 10-12 dakika bir zamanımız kaldı. Denedik etkili olamadık. Berabere de bitebilirdi. Ama bugün totalinde Alanyaspor bizden daha iyiydi" diye konuştu.

"Gecemizi gündüzümüze katmamız lazım"



Takımın tecrübeli oyunculardan kurulu olduğunu ifade eden Palut, "Ligin bütün seviyelerindeki mücadelenin içerisinde bulunmuş oyuncu grubu. Burada taşın altına elimizi sokacağız. Bende takımı tanıyorum. Belki tam net hamleleri istediğim zaman istediğim doğrulukta belki yapamıyorum. Bunu sahada gösterdiğimiz performans doğruluyor veya eksiye götürüyor. Bir şekilde hep beraber taşın altına elimizi koymamız gerekiyor. Başta ben, ekibim ve oyuncu grubumuz. Gecemizi gündüzümüze katmamız lazım. Hem takımımızı hem de camiamızı moral olarak bu durumdan yukarı çekmemiz lazım. Bu durum puan olarak istemediğimiz durumdan daha yukarıya alacaktır. İlk yarıdaki Konyaspor takımı bugün sorumluluk benimdir. Bir önceki görmediğim kadar dağınık bir görüntü vardı. Bu beni açıkçası üzdü. Göztepe maçına dönersek daha istekli daha iyi elinden geleni yapan bir takımken bugünkü performansımız üzücüydü. Ama öyle bir durumdayız ki ben bugün oyuncularımız ile konuştum. Artık yarından itibaren hatalarımdan ders almaktan başka buraya takılı kalamam. Hatalarımdan ders alacağım. Oyuncularımıza daha iyi neleri yapabileceğimizi göstereceğim. Yolumuza yılmadan devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA