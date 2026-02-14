GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Çocuklarda süt dişleri en çok kaç tane olur? Çifte Milyon Sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Çocuklarda süt dişleri en çok kaç tane olur? Çifte Milyon Sorusu

Çocuklarda gelişimini tamamlamış bir süt dişi dizisinde toplam 20 tane diş bulunur.

Süt dişleri genellikle bebek 6 aylıkken çıkmaya başlar ve yaklaşık 3 yaş civarında tamamlanır. Bu 20 dişin ağız içindeki dağılımı şöyledir:

  • Üst Çene: 10 adet

  • Alt Çene: 10 adet

Süt Dişlerinin Grupları:

Her bir çenede (alt ve üst) şu dişler bulunur:

  • 4 adet kesici diş (Ön tarafta, ısırmaya yarar)

  • 2 adet köpek dişi (Parçalamaya yarar)

  • 4 adet süt azı dişi (Öğütmeye yarar)

Önemli Bir Not: Yetişkinlik döneminde süt dişlerinin yerini alan kalıcı dişlerin sayısı, 20 yaş dişleri de dahil edildiğinde 32'ye çıkar. Yani çocuklar büyüdükçe sadece dişleri değişmez, aynı zamanda diş sayıları da artar.

Cevap: 20

Kaynak: Haber Merkezi

