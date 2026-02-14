Çocuklarda süt dişleri en çok kaç tane olur? Çifte Milyon Sorusu

Çocuklarda gelişimini tamamlamış bir süt dişi dizisinde toplam 20 tane diş bulunur.
Süt dişleri genellikle bebek 6 aylıkken çıkmaya başlar ve yaklaşık 3 yaş civarında tamamlanır. Bu 20 dişin ağız içindeki dağılımı şöyledir:
-
Üst Çene: 10 adet
-
Alt Çene: 10 adet
Süt Dişlerinin Grupları:
Her bir çenede (alt ve üst) şu dişler bulunur:
-
4 adet kesici diş (Ön tarafta, ısırmaya yarar)
-
2 adet köpek dişi (Parçalamaya yarar)
-
4 adet süt azı dişi (Öğütmeye yarar)
Önemli Bir Not: Yetişkinlik döneminde süt dişlerinin yerini alan kalıcı dişlerin sayısı, 20 yaş dişleri de dahil edildiğinde 32'ye çıkar. Yani çocuklar büyüdükçe sadece dişleri değişmez, aynı zamanda diş sayıları da artar.
Cevap: 20
Kaynak: Haber Merkezi