Hangi aşıklar birbirine kavuşmuştur? Çifte Milyon Sorusu

Edebiyat ve tarih dünyasının bu ünlü çiftlerini incelediğimizde, aralarında "mutlu son" diyebileceğimiz şekilde bir ömür boyu bir arada kalan tek çiftin Hürrem Sultan ve Kanuni Sultan Süleyman olduğunu görüyoruz.
Hürrem Sultan & Sultan Süleyman (Kavuşanlar)
Bu listedeki tek gerçek tarihsel çifttir. Hürrem Sultan, saraya bir köle olarak gelmiş ancak Kanuni'nin büyük aşkı ve nikahlı eşi olmayı başarmıştır. Hayatlarını, siyasi entrikalar ve savaşlarla dolu olsa da sarayda, birbirlerine yazdıkları aşk şiirleriyle (Muhibbi mahlasıyla yazılanlar gibi) bir arada geçirmişlerdir. Hürrem Sultan ölene dek padişahın yanındaki en güçlü figür olarak kalmıştır.
Diğerleri: Trajik Sonlar ve Kavuşamayanlar
Romeo & Juliet: William Shakespeare'in ölümsüz eserinde, düşman ailelerin çocukları olan bu iki genç, birbirlerine kavuşmak için yaptıkları planın ters gitmesi sonucu intihar ederler. Sadece ölümde birleşebilirler.
Bihter & Behlül: Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu eserinde, yasak bir aşk yaşayan bu ikili toplumsal baskılar ve vicdan yükü altında ezilir. Bihter intihar eder, Behlül ise kaçarak uzaklaşır. Asla mutlu bir vuslat yaşanmaz.
Leyla & Mecnun: Şark edebiyatının en derin mistik hikayesidir. Mecnun (Kays), Leyla'nın aşkıyla çöllere düşer. Ancak bu hikayede aşk beşeriden (insan sevgisinden) ilahiye (Allah sevgisine) dönüşür. Hikayenin sonunda ikisi de ölür; vuslatları bu dünyada değil, manevi alemde gerçekleşir.
Seçenekleriniz arasında dünya gözüyle muradına eren ve bir ömür süren tek aşk Hürrem Sultan ile Kanuni Sultan Süleyman aşkıdır.
