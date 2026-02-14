GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Güncelleme Tarihi:

1950’lerde plajlara çıkan bikini, adını nereden almıştır? Çifte Milyon Sorusu

Modern modanın en devrimsel parçalarından biri olan bikini, adını oldukça şaşırtıcı ve bir o kadar da sarsıcı bir olaydan almıştır.

Bikini adını nereden almıştır?

Bikini, adını Büyük Okyanus'taki (Pasifik) Marshall Adaları'nın bir parçası olan Bikini Mercan Adası'ndan (Bikini Atoll) almıştır.

Neden Bu İsim Seçildi?

Bu ismin seçilmesinin arkasında modanın "patlayıcı" gücüyle ilgili ilginç bir hikaye yatar:

  • Atom Bombası Deneyleri: 1 Temmuz 1946'da ABD, Bikini Atoll adasında ilk barış zamanı atom bombası denemelerini gerçekleştirdi. Bu olay tüm dünyada büyük bir yankı uyandırdı ve "Bikini" ismi gazete manşetlerinden düşmedi.

  • Stratejik Bir Hamle: Fransız otomobil mühendisi ve moda tasarımcısı Louis Réard, atom bombası deneyinden sadece 5 gün sonra, 5 Temmuz 1946'da Paris'te yeni tasarladığı cesur mayo modelini tanıttı.

  • "Atomik" Bir Etki: Réard, bu yeni giysinin toplumda yaratacağı etkinin, tıpkı Bikini Adası'ndaki atom bombası gibi "patlayıcı" ve sarsıcı olacağını düşünerek tasarımına "Bikini" adını verdi. Hatta tasarımı için "Dünyanın en küçük mayosundan daha küçük" sloganını kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

