YAŞAM Haberleri

Hangi komşumuz ile sınır uzunluğumuz diğerlerinden daha kısadır? Çifte Milyon Sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Hangi komşumuz ile sınır uzunluğumuz diğerlerinden daha kısadır? Çifte Milyon Sorusu

Türkiye'nin kara sınırlarını incelediğimizde, her bir komşumuzla olan sınır uzunluğunun coğrafi yapıya ve tarihi anlaşmalara bağlı olarak büyük farklılıklar gösterdiğini görürüz.

Hangi komşumuz ile sınır uzunluğumuz diğerlerinden daha kısadır?

Seçeneklerinizdeki komşularımız arasında sınır uzunluğu en kısa olan ülke Gürcistan'dır. Türkiye'nin bu ülkelerle olan yaklaşık kara sınırı uzunlukları şöyledir:

  • Suriye: 911 km (En uzun sınırımız)

  • İran: 560 km

  • Irak: 378 km

  • Ermenistan: 328 km

  • Yunanistan: 203 km

  • Bulgaristan: 269 km

  • Gürcistan: 252 km

Ancak küçük bir not eklemekte fayda var: Eğer seçeneklerde yer alsaydı, Türkiye'nin tüm komşuları arasında en kısa sınırı 18 km ile Nahçıvan (Azerbaycan) sınırıdır. Sizin listenizdeki dört ülke arasında ise en kısa olanı Gürcistan'dır.

Cevap: (Gürcistan)

Kaynak: Haber Merkezi

