Cüneyt Arkın hangi karakteri canlandırmamıştır? Çifte Milyon Sorusu

Türk sinemasının efsanevi ismi Cüneyt Arkın, özellikle tarihi aksiyon filmlerinde canlandırdığı pek çok kahramanla hafızalara kazınmıştır. Ancak listenizdeki bir karakter, Cüneyt Arkın'la değil, bir başka usta oyuncuyla özdeşleşmiştir.
Cüneyt Arkın hangi karakteri canlandırmamıştır?
Cüneyt Arkın, Karaoğlan karakterini canlandırmamıştır.
Suat Yalaz'ın çizgi romanından sinemaya uyarlanan Karaoğlan karakterini, Yeşilçam'da ünlü oyuncu Kartal Tibet canlandırmıştır. 1965-1972 yılları arasında çekilen yedi filmlik serinin yıldızı Kartal Tibet'tir.
Cüneyt Arkın'ın Canlandırdığı Diğer Karakterler:
-
Malkoçoğlu: Akıncı beyi olarak Cüneyt Arkın'ın kariyerindeki en ikonik rollerden biridir.
-
Kara Murat: Fatih Sultan Mehmed'in fedaisi olarak canlandırdığı, serisiyle efsaneleşmiş bir karakterdir.
-
Battal Gazi: Destansı kahraman Battal Gazi ve oğlu rollerini birçok kez üstlenmiştir.
Neden Karıştırılır? Cüneyt Arkın ve Kartal Tibet, aynı dönemde benzer kostümlü tarihi macera filmlerinde (Bizans'a karşı savaşan Türk kahramanları) başrol oynadıkları için seyirciler Karaoğlan'ı bazen Cüneyt Arkın'ın canlandırdığı Malkoçoğlu veya Kara Murat ile karıştırabilmektedir.
Cevap: Karaoğlan
