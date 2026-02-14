GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,80
EURO
52,01
STERLİN
59,86
GRAM
7.388,56
ÇEYREK
12.241,98
YARIM ALTIN
24.370,85
CUMHURİYET ALTINI
48.297,24
YAŞAM Haberleri

Hangisi ülkemizde sonbahar ile hatırlanmaz? Çifte Milyon Sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Hangisi ülkemizde sonbahar ile hatırlanmaz? Çifte Milyon Sorusu

Türkiye'de mevsimsel gelenekler ve resmi tatiller göz önüne alındığında, takvimdeki yeri nedeniyle sonbahar mevsimiyle hiçbir ilişkisi olmayan seçenek hıdırellezdir.

Hıdırellez (Mevsimi: İlkbahar)
Hıdırellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak da adlandırılır ve 6 Mayıs'ta kutlanır. Bu tarih, halk takvimine göre kışın bitişi, bahar ve yazın başlangıcı kabul edilir. Dolayısıyla sonbahar ile değil, doğanın canlanışıyla (ilkbahar) hatırlanır.

Diğer Seçenekler (Sonbahar ile Hatırlanır):
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim'de kutlanır. Türkiye'nin en önemli milli bayramlarından biridir ve tam sonbaharın ortasına denk gelir.

Cadılar Bayramı (Halloween): Küresel bir popüler kültür ögesi olarak Türkiye'de de çeşitli etkinliklerle anılan bu gün 31 Ekim'dedir. Ağaçların yaprak döktüğü ve havaların soğuduğu tipik bir sonbahar günüdür.

Öğretmenler Günü: Türkiye'de her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanır. Kasım ayı, sonbaharın son ayı olduğu için bu gün de sonbahar mevsimiyle özdeşleşmiştir.

Cevap: Hıdırellez

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
  • A
    Admin
    2 saat önce

    D dogru

    • Cevapla
    • Begen (0)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER