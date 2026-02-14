Hangisi ülkemizde sonbahar ile hatırlanmaz? Çifte Milyon Sorusu

Türkiye'de mevsimsel gelenekler ve resmi tatiller göz önüne alındığında, takvimdeki yeri nedeniyle sonbahar mevsimiyle hiçbir ilişkisi olmayan seçenek hıdırellezdir.

Hıdırellez (Mevsimi: İlkbahar)

Hıdırellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak da adlandırılır ve 6 Mayıs'ta kutlanır. Bu tarih, halk takvimine göre kışın bitişi, bahar ve yazın başlangıcı kabul edilir. Dolayısıyla sonbahar ile değil, doğanın canlanışıyla (ilkbahar) hatırlanır.

Diğer Seçenekler (Sonbahar ile Hatırlanır):

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim'de kutlanır. Türkiye'nin en önemli milli bayramlarından biridir ve tam sonbaharın ortasına denk gelir.

Cadılar Bayramı (Halloween): Küresel bir popüler kültür ögesi olarak Türkiye'de de çeşitli etkinliklerle anılan bu gün 31 Ekim'dedir. Ağaçların yaprak döktüğü ve havaların soğuduğu tipik bir sonbahar günüdür.

Öğretmenler Günü: Türkiye'de her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanır. Kasım ayı, sonbaharın son ayı olduğu için bu gün de sonbahar mevsimiyle özdeşleşmiştir.

Cevap: Hıdırellez

