Hangisi sayısal bir ölçü ifade eder? Çifte Milyon Sorusu

Ölçü birimleri tarihimizi ve kullanım biçimlerini incelediğimizde, diğerlerine göre matematiksel bir karşılığı ve standart bir ağırlığı olan seçenek bir dirhemdir.

1. Bir Dirhem (Sayısal Ölçü)

Dirhem, Osmanlı döneminde kullanılan resmi bir ağırlık birimidir. Diğer seçeneklerin aksine, dirhemin standart bir karşılığı vardır:

Sayısal Değeri: 1 dirhem yaklaşık olarak 3,207 gram ağırlığındadır.

Kullanım Alanı: Hassas tartılarda, ticarette, altın ve ilaç yapımında kullanılan, rakamsal olarak hesaplanabilen bir birimdir.

[Image showing old Ottoman weight units made of brass, including a dirhem]

2. Diğerleri Neden Sayısal Değil?

Listenizdeki diğer ifadeler göreceli (subjektif) ölçülerdir ve kişiden kişiye değişir:

Bir Çimdik: İki parmak ucuyla tutulan miktardır. Herkesin parmak yapısı farklı olduğu için sayısal bir standart taşımaz.

Bir Tutam: Avuç içiyle veya parmaklarla kavranan miktardır; "çimdik"ten büyüktür ama yine de standart değildir.

Üç Aşağı Beş Yukarı: Tamamen tahmini ve belirsiz bir durumu ifade eden bir deyimdir. Net bir sayısal ölçü vermez, aksine ölçünün kesin olmadığını vurgular.

Cevap: Bir dirhem

Kaynak: Haber Merkezi