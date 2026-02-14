GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Hangi hayvan için böğürdü deriz? Çifte Milyon Sorusu

Güncelleme Tarihi:

Hangi hayvan için böğürdü deriz? Çifte Milyon Sorusu

Türkçede hayvanların çıkardığı sesleri tanımlamak için kullanılan kelimeler oldukça çeşitlidir. "Böğürmek" fiili, özellikle iri gövdeli bazı memeli hayvanların çıkardığı pes ve kuvvetli sesleri ifade etmek için kullanılır.

Hangi hayvan için böğürdü deriz?

Bu ifade temel olarak öküz, boğa, inek ve manda gibi sığır türleri için kullanılır.

Böğürmek Kelimesinin Kullanıldığı Diğer Hayvanlar:

Sığırlar dışında, benzer tonda ve şiddette ses çıkaran şu hayvanlar için de "böğürdü" ifadesi tercih edilebilir:

  • Deve: Develer özellikle kızgın olduklarında veya yük taşırken çıkardıkları o derin sesi "böğürmek" olarak tanımlanır.

  • Fil: Fillerin hortumlarıyla çıkardıkları gür ses bazen bu şekilde ifade edilir.

  • Geyik: Özellikle çiftleşme dönemindeki erkek geyiklerin (öksürmeye benzer derin sesleri) "böğürmek" olarak adlandırılır.

Diğer Yaygın Ses Tanımları (Karşılaştırma):

  • At: Kişner.

  • Eşek: Anırır.

  • Koyun/Keçi: Meler.

  • Aslan: Kükrer.

  • Kurt: Ulur.

Cevap: Öküz

Kaynak: Haber Merkezi

