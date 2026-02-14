GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,80
EURO
52,01
STERLİN
59,86
GRAM
7.388,56
ÇEYREK
12.241,98
YARIM ALTIN
24.370,85
CUMHURİYET ALTINI
48.297,24
YAŞAM Haberleri

Hangi ilimizin nüfusu diğerlerinden daha fazladır? Çifte Milyon Sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Hangi ilimizin nüfusu diğerlerinden daha fazladır? Çifte Milyon Sorusu

Türkiye'nin güncel nüfus verilerine (TÜİK 2023/2024 sonuçlarına göre) baktığımızda, İç Anadolu Bölgesi'nin önemli ticaret ve sanayi merkezlerinden biri olan Kayseri, bu listedeki diğer illerden nüfus bakımından oldukça ileridedir.

Seçeneklerdeki illerin yaklaşık nüfus sıralaması şu şekildedir:

  1. Kayseri: Yaklaşık 1.445.000

  2. Eskişehir: Yaklaşık 915.000

  3. Afyonkarahisar: Yaklaşık 751.000

  4. Sivas: Yaklaşık 650.000

Kayseri, "Büyükşehir" statüsündeki yapısı ve yoğun göç alan sanayi kollarıyla listenin zirvesinde yer alırken, Eskişehir onu takip eden en büyük ikinci şehir konumundadır.

Cevap: Kayseri

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER