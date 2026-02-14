Hangi ilimizin nüfusu diğerlerinden daha fazladır? Çifte Milyon Sorusu

Türkiye'nin güncel nüfus verilerine (TÜİK 2023/2024 sonuçlarına göre) baktığımızda, İç Anadolu Bölgesi'nin önemli ticaret ve sanayi merkezlerinden biri olan Kayseri, bu listedeki diğer illerden nüfus bakımından oldukça ileridedir.

Seçeneklerdeki illerin yaklaşık nüfus sıralaması şu şekildedir:

Kayseri: Yaklaşık 1.445.000 Eskişehir: Yaklaşık 915.000 Afyonkarahisar: Yaklaşık 751.000 Sivas: Yaklaşık 650.000

Kayseri, "Büyükşehir" statüsündeki yapısı ve yoğun göç alan sanayi kollarıyla listenin zirvesinde yer alırken, Eskişehir onu takip eden en büyük ikinci şehir konumundadır.

Cevap: Kayseri

Kaynak: Haber Merkezi