TB-3 SİHA Almanya'daki NATO tatbikatında hedefleri başarıyla vurdu!

TB-3 SİHA Almanya’daki NATO tatbikatında hedefleri başarıyla vurdu!
Almanya’daki Steadfast Dart 2026 NATO Tatbikatı devam ediyor. Tatbikatta, TCG Anadolu’dan havalanan TB-3 SİHA’lar belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Almanya'daki NATO tatbikatına ilişkin paylaşımda bulundu. 

Tatbikata katılan TB-3 SİHA'lar, TCG Anadolu'dan havalanarak Baltık Denizi'nde belirlenen hedefleri tam isabet vurdu.

Paylaşımda, "Şanlı ordumuz; kara, deniz ve hava unsurlarıyla katıldığı NATO Steadfast Dart-2026 Tatbikatı'nda üstün imkân ve kabiliyetlerini sergilemeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

