GÜNCEL Haberleri

Baraj maksimum seviyeye ulaştı: Bir işletme sele kapıldı!

Baraj maksimum seviyeye ulaştı: Bir işletme sele kapıldı!
Akdeniz ve Ege’de aşırı yağış sele neden oldu. Alanya’da maksimum kapasiteye ulaşan Dim Barajı’ndan kontrollü su salımı yapıldı. İki mahallede zemin katlar tahliye edildi, bir işletme akıntıya kapıldı. Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ise vatandaşlar sular altında kalan caddelerde kanoyla gezdi.

Akdeniz ve Ege'de etkili olan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya'nın Alanya ilçesi ile Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde şiddetli sağanak sonrası taşkınlar yaşandı

Alanya'da Dim Barajı'nın maksimum kapasiteye yaklaşması nedeniyle kontrollü su salımı yapıldı.

Köyceğiz'de ise göl ile kara birleşti, vatandaşlar ilçenin caddelerinde kanoyla gezdi.

ALANYA'DA EVLER SULAR ALTINDA KALDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde şiddetli sağanak sonrası tam doluluğa yaklaşan Dim Barajı'nda kontrollü salım işlemi yapıldı.

Sağanak sebebiyle Dim ile Oba çayları çevresindeki piknik alanları, avokado, muz ve portakal bahçeleri ile bazı evlerin giriş katları ve yollar su altında kaldı.

AFAD EKİPLER MAHSUR KALANLARI KURTARDI

Dim Barajı'ndaki kontrollü su salımı sonrası çevredeki evler boşaltıldı.

Su baskını yaşanan bölgede AFAD ekipleri, evlerinden çıkamayanları ve evcil hayvanları botlarla tahliye etti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ile bölgede incelemelerde bulundu.

BARAJ KOTU 168,91 METREYE ULAŞTI

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Dim Barajı'ndaki su seviyesinin yükselmesi üzerine Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından kontrollü salım gerçekleştirildiği bildirildi.

İKİ MAHALLEDE ANONS YAPILDI EVLER BOŞALTILDI

Baraj kotunun 168,91 metreye ulaştığı ve dolu savak maksimum çalışma kotunun 170 metre olduğu kaydedilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"- Taşkın riskine karşı Dim Çayı çevresindeki tesislerde çalışanlar ile Tosmur ve Kestel mahallelerinde bodrum ve zemin katta ikamet eden vatandaşlar, anonslarla tahliye edildi.

- Barınma ihtiyacı bulunanlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde kamu misafirhanelerine yerleştirildi."

314 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Tahliye çalışmaları kapsamında 161 personel, 41 araç ve 1 engelli taşıma aracının görevlendirildiği, 220 ev ve iş yerine tebligat yapıldığı, 314 vatandaşın tahliye edildiği, 48 vatandaşın kamu misafirhanelerine yerleştirildiği, 132 konut ve 73 iş yerinin boşaltıldığı bildirildi.

Açıklamada, 182 araç, 137 ekip ve 501 personelin görev başında olduğu belirtildi.

Alanya Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, dün 09.00'dan bugün 09.00'a kadar metrekareye 74,4 kilogram yağış düştü.

İŞLETME SUYA KAPILDI, KÖPEK SON ANDA KURTARILDI

Debisi artan Dim Çayı'nın çevresindeki bazı işletmelerde su baskını yaşandı.

İşletmelerden biri akıntıya kapıldı. Dere kenarındaki işletmelere ait çardaklar, demir aksamlar ve su bidonları akıntıya kapılarak sürüklendi.

Sel sularıyla taşınan çok sayıda malzeme Akdeniz'in serin sularına kadar ulaştı.

Dim Çayı'nda bir başka işletmede ise sulara kapılmak üzere olan bir köpek, iki işletme çalışanının müdahalesiyle son anda kurtarıldı.

CADDELERDE KANOYLA GEZDİLER

Aşırı yağışlar Ege'de de taşkınlara neden oldu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bazı vatandaşlar, su altında kalan cadde ve sokaklarda kanolarla gezdi.

Özellikle Karabatak ve Delta mevkisinde yükselen sular nedeniyle Cengiz Topel, Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda ev ve iş yerlerini su bastı.

GÖL KARAYLA BİRLEŞTİ

Göl kenarındaki birçok işletme ve oyun parklarının da sular altında kaldığı görüldü.

Logarlardan taşan sular sürücülere zor anlar yaşattı. Evlerini su basan vatandaşların kendi imkanlarıyla suları tahliye ettikleri görüldü.

Bazı vatandaşlar, sokak aralarında ve kordonda kanolarla gezdi.

Kaynak: AA

