GÜNCEL Haberleri

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın pazar günü akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Marmara'da rüzgarın pazar akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de rüzgarın pazar gününün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden itibaren ise güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınaların pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'de rüzgarın pazar gününün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazartesi günü kuzey kesimlerde sabah, güney kesimlerde ise akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'in batısında Fethiye-Kaş arası bölgede rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vatandaşların ulaşımda aksamalar başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: AA

