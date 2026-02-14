GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Aksaray’da küçükbaş hayvancılığa dev destek

Aksaray’da küçükbaş hayvancılığa dev destek
“Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var“ projesiyle 300 bin liraya kadar faizsiz, 900 bin liraya kadar düşük faizli olmak üzere toplam 1,2 milyon lira kredi desteği Aksaray’da üreticiye sunulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından küçükbaş hayvancılığı geliştirmek amacıyla yürütülen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” Projesi, Aksaray'da hayata geçiriliyor. Aksaray Valiliği öncülüğünde; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Bankası ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği koordinasyonunda yürütülecek proje ile kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi ve üretimin artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında üreticilere 300 bin liraya kadar sıfır faizli, 900 bin liraya kadar düşük faizli olmak üzere toplam 1 milyon 200 bin lira kredi imkânı sunulacak. Yaklaşık 1,5 milyar liralık finansal destek ile Aksaray genelinde 125 bin küçükbaş hayvan alımı planlanıyor.

Kredilerin Ziraat Bankası aracılığıyla ipotek talep edilmeden, öz kaynak şartı aranmaksızın ve iki kefil ile uzun vadeli, düşük faizli olarak kullandırılacağı bildirildi.

Tersine göçün teşvik edilmesi amaçlanıyor

Projeyle özellikle dar gelirli vatandaşların üretime katılması, köyden kente göçün azaltılması ve tersine göçün teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Aksaray Valisi Murat Duru yaptığı açıklamada projenin kentin hayvancılık potansiyelini daha da güçlendireceğini belirtti. Vali Duru, "Aksaray sahip olduğu geniş mera varlığı ve güçlü üretim kültürüyle önemli bir potansiyele sahip. Üreten ve köyünde kalmayı tercih eden vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Projeden, 30 Haziran 2021 tarihinden itibaren kendi adına küçükbaş hayvancılık yapan veya daha önce bu faaliyeti yürütmüş üreticiler yararlanabilecek.

Başvuru sahiplerine 100 adet küçükbaş hayvan verilecek, kredi süresi azami 7 yıl olacak. Ayrıca sözleşmede belirlenen ırklara ait 6-24 ay yaş arası dişi koyun sayısının 100'ün altına düşmemesi şartı aranacak.

Kaynak: Haber Merkezi

