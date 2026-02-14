GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
İşgalci İsrail Batı Şeria’da 777 ağacı söktü!

Filistin Tarım Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde İsrail kaynaklı saldırılar sonucu bir hafta içinde 777 ağacın söküldüğünü veya tahrip edildiğini, toplam zararın 761 bin doları aştığını açıkladı.

Bakanlığın Facebook sayfasında yayımladığı açıklamada, 5–11 Şubat tarihleri arasında Batı Şeria vilayetlerinde tarım sektörüne yönelik ihlallerde dikkat çekici bir artış yaşandığı kaydedildi.

Söz konusu ihlallerin tarımsal altyapının yıkımı ve buldozerlerle tahrip edilmesi, su kaynaklarının zarar görmesi ve meyve ağaçlarına yönelik geniş çaplı saldırılar şeklinde gerçekleştiği belirtilen açıklamada ayrıca Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin de mahsullere ve tarım arazilerine yönelik saldırılarda bulunduğu ve çiftçilerin arazilerine erişimini engellediği aktarıldı.

Bakanlık ekiplerinin 777 ağacın sökülmesi veya tahrip edilmesini belgelediği, bunların büyük çoğunluğunu zeytin ağaçlarının oluşturduğu, en fazla zararın El Halil ve Nablus vilayetlerinde meydana geldiği ifade edilen açıklamada, belirtilen dönemde saldırılar nedeniyle oluşan toplam maddi kayıpların 761 bin doları geçtiği dile getirildi.

Bu saldırıların, özellikle (C) olarak sınıflandırılan alanlarda, üretken kaynakları tüketerek ve toprağa yatırım yapma kabiliyetini zayıflatarak Filistin tarımsal direncinin temellerini baltalamayı amaçlayan hızlandırılmış politikalar bağlamında yapıldığı belirtilen açıklamada, bu politikaların, inşaat ve yıkımı durdurma ve arazi ıslahını engelleme emirleri de dahil olmak üzere idari ve yasal araçları içerdiğine işaret edildi.

Ocak ayında 1872 saldırı düzenlendi

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idaresi ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin 3 Şubat'ta yaptığı açıklamaya göre, Ocak ayında İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından toplam 1872 saldırı düzenlendi. Saldırıların 1404'ü İsrail ordusu, 468'i ise İsrailliler tarafından yapıldı.

Kaynak: AA

