DÜNYA Haberleri

Kanada'da bir okul ve evde silahlı saldırı: 10 ölü

Kanada’da bir okul ve evde silahlı saldırı: 10 ölü
Kanada’da bir okul ve evde düzenlenen silahlı saldırıda aralarında saldırganın da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Tumbler Ridge bölgesinde bir okulda silahlı saldırı meydana geldi.

Saldırıda 8 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Yetkililer, okul saldırısıyla bağlantılı olduğu düşünülen, yakın bölgedeki bir evde ise 2 kişinin daha ölü bulunduğunu açıkladı.

İki ayrı noktada 10 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Polis, saldırganın okul içinde hayatına son verdiğinin belirlendiğini duyurdu.

Kaynak: DHA

