Trump Super Bowl’un devre arası şovuna tepki gösterdi
ABD Başkanı Donald Trump, “Super Bowl devre arası gösterisi kesinlikle berbat, şimdiye kadarki en kötülerinden biri” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, National Football League (NFL) yöneticilerini ve organizatörlerine tepki gösterdi. Trump, Super Bowl maçının devre arasındaki şovu beğenmediğini belirterek, "Super Bowl devre arası gösterisi kesinlikle berbat, şimdiye kadarki en kötülerinden biri” ifadelerini kullandı.
Gösteriyle ilgili, ‘Amerika'nın büyüklüğüne hakaret niteliğinde' değerlendirmesinde bulunan Trump, şovun ABD'nin değerlerini yansıtmadığını bildirdi. Porto Rikolu şarkıcı Bad Bunny'nin söylediği şarkıları kimsenin anlamadığını kaydeden Trump, "Danslar iğrençti, özellikle de ABD'nin ve dünyanın dört bir yanından izleyen küçük çocuklar için. Bu gösteri, her gün yeni rekorlar kıran ülkemize tokat atmaktan başka bir şey değil” açıklamasında bulundu.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”