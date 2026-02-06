GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,79
EURO
51,68
STERLİN
59,68
GRAM
7.400,59
ÇEYREK
12.277,22
YARIM ALTIN
24.441,09
CUMHURİYET ALTINI
48.437,12
DÜNYA Haberleri

Trump uygun fiyatlı ilaçların alınabileceği ‘TrumpRx’ internet sitesini tanıttı

Trump uygun fiyatlı ilaçların alınabileceği ‘TrumpRx’ internet sitesini tanıttı
ABD Başkanı Donald Trump, uygun fiyatlı ilaçların alınabileceği ‘TrumpRx.gov’ internet sitesinin halkın erişimine açıldığını belirterek, “Bu çok büyük bir iş” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısıyla kendi adını taşıyan ilaç sitesinin duyurusunu yaptı. Trump, büyük ilaç firmalarının tamamıyla ciddi görüşmeler yaptıklarını ve bu görüşmeler sonucunda birçok kritik ilacın fiyatında düşüş sağladıklarını vurgulayarak, büyük bir seçim vaadini yerine getirdiğini bildirdi.

Yeni hizmetin milyonlarca Amerikalının hayatına doğrudan dokunan ve bütçelerine önemli katkı yapacak bir adım olduğunu kaydeden Trump, "Bu akşam, tüm zamanların en dönüştürücü sağlık hizmetleri girişimlerinden birinin lansmanını yapıyoruz. Bu çok büyük bir iş” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER