GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,58
EURO
51,45
STERLİN
59,73
GRAM
7.390,14
ÇEYREK
12.134,34
YARIM ALTIN
24.141,85
CUMHURİYET ALTINI
48.132,05
DÜNYA Haberleri

Trump: İran ile anlaşamazsak kötü şeyler olacak

Trump: İran ile anlaşamazsak kötü şeyler olacak
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a doğru giden büyük gemilerinin olduğunu belirterek, “İran’la anlaşabilirsek bu çok iyi olur, anlaşamazsak muhtemelen kötü şeyler olacak” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran'a doğru giden çok büyük gemilerinin olduğunu söyleyerek, "İran'la bir anlaşmaya varmak isterim. Şu anda İran'la görüşüyoruz. Eğer anlaşabilirsek bu çok iyi olur, anlaşamazsak muhtemelen kötü şeyler olacak” ifadelerini kullandı.

‘UKRAYNA VE RUSYA İLE ÇOK İYİ GİDİYORUZ'

Rusya-Ukrayna barış müzakereleri konusunda değerlendirmede bulunan Trump, "Bunu ilk kez söylüyorum, bence şu anda iyi gidiyoruz, belki yakında iyi haberler alırız” diye konuştu.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den her iki ülkedeki aşırı soğuk havaları gerekçe göstererek, ‘Ukrayna'yı bir hafta vurmaması' yönünde ricada bulunduğunu ve Putin'in de bunu kabul ettiğini bildirdi.

‘JEFFREY EPSTEIN İLE HİÇBİR İLGİM YOK'

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'teki imza töreninde basın mensuplarının Epstein dosyalarıyla ilgili sorularını da yanıtladı. Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı dosyaların kendisini akladığını kaydeden Trump, Epstein adasına hiç gitmediğini fakat aralarında eski başkanlardan Bill Clinton gibi isimlerin de olduğu birçok Demokrat ismin adaya gittiğinin ortaya çıktığını aktardı.

Epstein ile Michael Wolff adlı bir yazarın kendisinin başkanlığını önlemek için komplo kurduğunu öne süren Trump, "Jeffrey Epstein ile hiçbir ilgim yok” dedi.

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER