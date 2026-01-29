GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

Pakistan ve Bangladeş arasında direkt uçuşlar 14 yıl aradan sonra yeniden başladı

Pakistan ve Bangladeş arasında direkt uçuşlar 14 yıllık aranın ardından yeniden başlatıldı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Biman Bangladesh Airlines hava yolu şirketinin BG-341 sefer sayılı uçağı, Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı'ndan yerel saatle 20.00'de yola çıktı.

Yerel saatle 23.00'te Pakistan'ın Karaçi kentindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı'na varan uçak, Bangladeş ile Pakistan arasında 14 yıl aranın ardından düzenlenen ilk direkt uçuş olarak kayıtlara geçti.

Toplam 150 kişinin seyahat ettiği uçuş, Pakistan ve Bangladeşli yetkililerin katılımıyla gerçekleşti.

Biman Bangladesh Airlines, gece yarısı Karaçi-Dakka hattında dönüş uçuşu da yapacak.

İki ülke arasındaki direkt uçuşlar, eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid döneminde "güvenlik" gerekçesiyle askıya alınmıştı.

Kaynak: AA

