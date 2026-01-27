Trump Güney Kore’ye yönelik tarifeleri artırdı

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret anlaşmasını yürürlüğe koymadığı için Güney Kore’ye uygulanan otomobil, kereste, ilaç ve diğer tüm karşılıklı tarifelerin yüzde 15’ten yüzde 25’e çıkarıldığını duyurdu.
Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Ticaret anlaşmalarının ABD için çok önemli olduğunu vurgulayan Trump, bu anlaşmaların her birinde üzerinde mutabık kalınan işlem doğrultusunda tarifeleri düşürmek için hızlı bir şekilde harekete geçtiklerini belirtti.
Trump, ticaret ortaklarından da aynı yaklaşımı beklediklerini kaydederek, Güney Kore parlamentosunun ABD ile yaptığı anlaşmaya uymadığını ileri sürdü.
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile 30 Temmuz 2025'te "büyük bir anlaşmaya" vardıklarını anımsatan Trump, 29 Ekim 2025'te ülkede bulunduğu sırada bu şartları yeniden teyit ettiklerini aktardı.
Trump, "Kore Parlamentosu, tarihi ticaret anlaşmamızı yürürlüğe koymadığı için ki bu onların takdirindedir, Güney Kore'ye yönelik otomobil, kereste, ilaç ve diğer tüm karşılıklı tarifeleri yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarıyorum." ifadelerini kullandı.
