Trump: İran, uçak gemisi USS Abraham Lincoln’e asla saldırmadı

ABD Başkanı Donald Trump, “İran, uçak gemisi USS Abraham Lincoln’e asla saldırmadı, paylaşılan görüntüler gerçek değil” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da geçirdiği hafta sonu tatilinden başkent Washington'a dönerken uçaktaki gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını yanıtladı. Trump, İran'ın uçak gemisi USS Abraham Lincoln'e saldırdığını açıklamasına ilişkin, "Dünyanın en büyük gemilerinden biri olan USS Abraham Lincoln'e saldırdıklarını iddia ettiler. Hatta geminin yandığına dair görüntüler bile paylaştılar. O gemiye asla saldırılmadı, gemi hiçbir şekilde yanmadı” ifadelerini kullandı.

Paylaşılan görüntülerin gerçek olmadığını öne süren Trump, ABD'ye ait 5 yakıt ikmal uçağının vurulduğu haberlerini yalanlarken, bu uçaklardan 4'ünün ‘en ufak bir hasar bile almadığını, sadece birinde hafif bir hasar oluştuğunu' belirtti.

‘DİĞER ÜLKELER DEVREYE GİRMELİ'

Trump, İran rejiminin ülke yönetimini protesto için sokaklara çıkan 32 bin göstericiyi öldürdüğünü iddia etti. Trump, "Bir hafta önce, hatta iki hafta önce, en az 32 bin protestocuyu öldürdüler. Biz bu sayının gerçekte çok daha yüksek olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Saldırıların ne zaman biteceğiyle ilgili inisiyatifin ABD tarafında olduğunu söyleyen Trump, İran tarafının bir anlaşma yapmak istediğini ama kendisinin henüz bir anlaşma yapıp yapmama konusunda kararsız olduğunu dile getirdi. Trump, "Savaşın sonuna yaklaşmışken, düşman tarafın askeri gücü büyük ölçüde zayıflatılmışken diğer ülkelerin devreye girmesinin yerinde bir adım olacağını düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

‘NATO ÜLKELERİ SAVAŞ GEMİSİ GÖNDERMELİ'

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması için yedi ülkeden savaş gemisi göndermesini talep ettikten bir gün sonra bu konudaki açıklamalarını yineledi ve NATO'dan destek istedi. İngiliz basınına konuşan Trump, NATO üyesi ülkelerin petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermek için savaş gemileri göndermeleri gerektiğini, aksi takdirde ‘çok kötü' bir gelecekle karşı karşıya kalacaklarını bildirdi.

Çin'in de aynı şekilde davranması gerekliğinin altını çizen Trump, Çin'in buna uymaması durumunda nisan ayı başlarında Pekin'de Çin lideri Şi Cinping ile yapılması planlanan zirveyi erteleyebileceğini ifade etti.

Kaynak: DHA

