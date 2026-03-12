İran’dan ateşkes için üç şart: Meşru haklar, tazminat ve saldırmazlık garantisi
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, “ABD ile savaşın sona ermesinin tek yolu, İran’ın meşru haklarının kabul edilmesi, tazminat ödenmesi ve yeniden saldırmama konusunda uluslararası güvence verilmesi” dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Pezeşkiyan, Putin ve Şerif ile yaptığı görüşmede İran'ın bölgedeki barış ve huzura olan bağlılığını yinelediğini bildirdi.
Pezeşkiyan, "Savaşın sona erdirmenin tek yolu, İran'ın meşru haklarının tanınması, tazminat ödenmesi ve yeniden saldırmama konusunda sağlam bir uluslararası güvence verilmesidir” ifadelerini kullandı.
