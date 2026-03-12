GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,17
EURO
51,05
STERLİN
59,22
GRAM
7.409,30
ÇEYREK
12.233,79
YARIM ALTIN
24.386,02
CUMHURİYET ALTINI
48.564,43
KONYA Haberleri

Konya’da 2 yaşındaki bebek balkondan düştü! Durumu ağır

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da 2 yaşındaki bebek balkondan düştü! Durumu ağır
Konya’nın Karatay ilçesinde balkondan düşen bebek ağır yaralandı.

Olay, Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Mevlana Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi.

4. KATTAN DÜŞTÜ 

İddiaya göre, 2024 doğumlu bebek evlerinin 4. katındaki balkonda bulunan taburenin üzerine çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybeden bebek balkondan aşağı düştü.

Bebeğin düştüğünü gören yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DURUMU AĞIR 

Ağır yaralı olduğu öğrenilen bebek, sağlık ekipleri tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Ali Asım Erdem)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER