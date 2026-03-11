Konya’ya bahar leyleklerle geldi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde baharın habercisi olarak bilinen leylekler yuvalarına dönmeye başladı. Kış aylarında daha sıcak ülkelere göç eden leylekler, mart ayının gelmesiyle birlikte ilçedeki yuvalarını yeniden dolduruyor.
Türkiye'nin önemli leylek kolonilerinden birine ev sahipliği yapan Adaköy Mahallesi'ndeki Leylekler Tepesi ile Yeşildağ Mahallesi'ndeki Leylekler Vadisi, göçten dönen leyleklerin uğrak noktası oldu. Yuvalara yerleşmeye başlayan leylekler, bir yandan beslenirken diğer yandan yuvalarını onarıyor. Bölgede ardıç ağaçlarının üzerinde bulunan yuvaların, nisan ayına kadar göçün tamamlanmasıyla tamamen dolması bekleniyor.
Adaköy Mahallesi Muhtarı Talip Özmen ise tarihi değirmenin bulunduğu mezarlıktaki ardıç ağaçlarında yer alan yuvaların yeniden dolmaya başladığını belirterek, "Leylekler bölgemize her yıl olduğu gibi bu dönemde baharı müjdeleyerek geliyor. Leylekler Tepesi'ndeki yuvalarda ‘lak lak' sesleri yeniden duyulmaya başladı" dedi.
Öte yandan, Beyşehir'de çatı, direk ve cami kubbelerinde bulunan yuvalarda da leylekler yeniden görülmeye başlandı. Leylek cenneti olarak bilinen Beyşehir'de yuvalarına dönen leylekler, bahar aylarında üreme dönemini geçirip yavrularını büyüttükten sonra ağustos ayının son günlerinde yeniden daha sıcak ülkelere göç ediyor.
