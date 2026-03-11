Başkan Altay: “İstiklâl marşı, milletimizin varoluş iradesini tüm dünyaya haykıran bir istikbal beyannamesidir’’

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstiklal Marşı’nın kabulünün 105’inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “İstiklâl adıyla vücut bulan bu büyük marş, milletimizin varoluş iradesini tüm dünyaya haykıran bir istikbal beyannamesidir. Bugün cesaretin, hürriyetin ve imanla yoğrulmuş bir millet ruhunun destanı olan İstiklâl Marşı’mızın kabulünün 105. yılını; daha güçlü, daha kararlı ve istikbale daha umutla bakan bir Türkiye olarak idrak etmenin gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay'ın mesajı şu şekilde:

"Tarih boyunca devletler; kahramanlıklarını, mücadelelerini ve varlık hikâyelerini farklı yollarla ifade etmiş, asırlar boyunca bu hatıraları yaşatmayı başarmışlardır. Marşlar ise bir milletin hafızasını, ruhunu ve istikbal iddiasını taşıyan en kıymetli hazinelerden biridir.

Türk milletini diğerlerinden ayıran en müstesna yön ise İstiklâl Marşı'nın, milletinin kaderini kendi kaderi bilen bir şairin kaleminden doğmuş olmasıdır.

Merhum Mehmet Âkif Ersoy, bu büyük eseri bir vazife bilinciyle değil; milletine duyduğu derin sevdanın, sarsılmaz imanın ve tükenmez ümidin ifadesi olarak kaleme almıştır. Türk milletinin namını, gücünü ve inancını her bir mısraya adeta nakşetmiştir.

"İstiklâl” adıyla vücut bulan bu büyük marş, milletimizin varoluş iradesini tüm dünyaya haykıran bir istikbal beyannamesidir. Her satırında istiklâl fikrine bağlılık, Hakk'a tevekkül, hürriyet aşkı ve iman vardır. Mehmet Âkif, vatan ile aile arasındaki o sarsılmaz bağı kurarak hür ve müstakil yaşama kararlılığımızın en güçlü ifadesini ortaya koymuştur.

Edebiyat tarihimizin önemli isimlerinden Nihat Sami Banarlı'nın ifade ettiği gibi:

"Hiçbir marş İstiklâl Marşı'nın yerine konamaz; ancak yanına konabilir.”

Bugün cesaretin, hürriyetin ve imanla yoğrulmuş bir millet ruhunun destanı olan İstiklâl Marşı'mızın kabulünün 105. yılını; daha güçlü, daha kararlı ve istikbale daha umutla bakan bir Türkiye olarak idrak etmenin gururunu yaşıyoruz.

Çünkü biliyoruz ki; "Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl.”

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu