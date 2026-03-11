Konyaspor’un çeyrek finalde rakibi belli oldu

Konyaspor'un Türkiye Kupası Çeyrek Final aşamasındaki rakibi belli oldu! Anadolu Kartalı Fenerbahçe ile eşleşti. Karşılaşma tek maç eleme usulüne göre, 21, 22 ya da 23 Nisan tarihlerinden birisinde Konya'da oynanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
