Konyaspor’da Kasımpaşa hazırlığı

Tümosan Konyaspor, 8 Mart Pazar günü saat 16.00'da sahasında Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma çalışmasıyla başladı.
İkas Eyüpspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, antrenmanı yenileme çalışmasıyla tamamladı. Pas çalışmaları ile devam eden antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.
Tümosan Konyaspor, 7 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da yapacağı son antrenman ile Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
(Ali Asım Erdem)