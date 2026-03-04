GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,20
EURO
51,49
STERLİN
59,12
GRAM
7.498,77
ÇEYREK
12.384,95
YARIM ALTIN
24.687,32
CUMHURİYET ALTINI
49.164,48
SPOR Haberleri

Karatay Belediyespor Basketbol A takımı Play-Off’larda

Karatay Belediyespor Basketbol A takımı Play-Off’larda
Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde (TB2L) mücadele eden Karatay Belediyespor Kulübü Basketbol A Takımı, normal sezonun bitimine 2 hafta kala Play-Off biletini garantiledi. TBL’ye yükselme yolunda önemli bir mesafe kaydeden yeşil-siyahlılar, kalan maçlarını da kazanarak Play-Off’lara en iyi şekilde başlamayı hedefliyor.

İki farklı grup ve 21 takımın mücadele ettiği ligde A Grubu'nda yer alan Karatay ekibi,  oynadığı 16 karşılaşmanın 9'unu kazanma başarısı gösterdi. Bu sonuçlarla beraber Karatay Belediyespor, gruplarda ilk 6 sırayı alan takımların Play-Off oynayacağı zorlu bir sezonda son 2 haftaya girilirken Play-Off oynamayı garantiledi.

Sezon başından beri sıkı bir hazırlık süreci geçiren basketbol takımı, şampiyonluk yolunda azimli ve kararlı bir performans sergileyerek 1135 sayı attı. 14 kişilik bir kadro ve 23 yaş ortalamasına sahip olan takım, genç ve dinamik kadrosuyla da dikkat çekti.   

Normal sezonun tamamlanmasının ardından eleme usulü oynanacak seriler sonunda ilk 2 takım TBL'ye yükselecek. Yeşil-siyahlılar, gösterdiği istikrarlı performansı devam ettirerek Karatay'ı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacak. 

KILCA: BASKETBOL TAKIMIMIZA PLAY-OFF'LARDA BAŞARILAR DİLİYORUM

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Play-Off'lara kalma başarısı gösteren basketbol A takımının gösterdiği başarıdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek tebrik etti. 

Karatay Belediyespor Kulübü'nün mücadele ettiği branşlarda gösterdiği performans ve elde ettiği başarılar ile Karatay'ı en iyi şekilde temsil ettiğini belirten Başkan Hasan Kılca, şu ifadeleri kullandı: "Sporcularımızın parkede gösterdiği kararlılık, sadece bir sportif başarı değil; aynı zamanda Karatay'ın azmini, inancını ve kararlılığını da en güzel şekilde yansıtmıştır. Gençlerimizin spora yönelmesini, sağlıklı bireyler olarak yetişmesini ve yeteneklerini en iyi şekilde ortaya koymasını son derece önemsiyoruz. Karatay Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteğimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyor, takımımıza Play-Off yolunda üstün başarılar diliyorum.” 

 

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER