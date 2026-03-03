GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Yüzlerce meslektaşı Konyalı öğretmeni son yolculuğuna uğurladı

- Güncelleme Tarihi:

Yüzlerce meslektaşı Konyalı öğretmeni son yolculuğuna uğurladı
Çekmeköy’de öğrencisi tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden aslen Konyalı Fatma Nur Özçelik, ailesi, sevenleri ve yüzlerce öğrencisinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi F.S.B. (17) tarafından sınıfta bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Fatma Nur Özçelik (44), bugün düzenlenen törenle birlikte gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Düzenlenen törene Özçelik'in yüzlerce öğrencisi, meslektaşları ve sevenleri katılırken, Fatma Nur öğretmenin tabutuna sarılan yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Yaşanan dehşet karşısında yüzlerce öğretmen ve vatandaşlar, "Okulda ölmek istemiyoruz" sloganıyla uzun süre tepki gösterdi.

"Öğretmenlerimize yönelik her türlü suçların cezasının artırılması için kanun teklifimiz TBMM'de"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, konuyla ilgili tüm yaptırımların kararlılıkla uygulanacağının altını çizerek şunları söyledi:
"Topluma ve insanlığa faydalı olmak için, ilimle buna ışık olmak için ömrünü vakfetmiş çok kıymetli bir meslektaşımızın elim bir hadiseyle aramızdan ayrılmasının üzüntüsünü yaşıyoruz.

Elbette kanuni tedbirler alınıyor ve bunlarla ilgili çalışmalar her zaman Bakanlığımızın öncülüğünde yürütülüyor. Öğretmen Meslek Kanunu'nda öğretmenlerimize yönelik tehdit, hakaret ve her türlü cana kast edecek şeylere yönelik suçların cezasının artırılması için kanun teklifimiz TBMM'de. Aynı şekilde okullarımızdaki disiplin cezaları da ağırlaştırılacak. Hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum."

Ailesi, öğrencileri, meslektaşları ve sevenleri uzun süre gözyaşı dökerken, Özçelik'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Konya'ya götürüldü.

Kaynak: İHA

