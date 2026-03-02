Konya’da içme suyu için ileri teknoloji hamlesi!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akyokuş mevkiinde bulunan KOSKİ Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisleri’nde incelemelerde bulundu. Başkan Altay, suyun sağlıklı, kaliteli ve güvenilir olmasını sağlamak için gayret gösteren çalışanlara da teşekkür etti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akyokuş mevkiinde faaliyet gösteren KOSKİ Genel Müdürlüğü Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.
Tesiste yürütülen faaliyetler ve suyun arıtma süreçleri hakkında bilgi alan Başkan Altay, görev yapan personeli de ziyaret etti.
Başkan Altay, suyun stratejik bir kaynak olduğuna dikkat çekerek, iklim değişikliği ve kuraklık risklerine karşı altyapı yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.
Sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişiminin en önemli önceliklerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Konya İçme Suyu Arıtma Tesisi, binbir zorluklarla şehrimize ulaşan suyun, en ileri teknolojilerle işlenip hemşehrilerimizin evlerindeki musluklara gelişine kadar uzanan güvenli yolculuğun önemli bir parçasıdır. Musluklarımızdan akan suyun sadece içilebilir değil; sağlıklı, kaliteli ve güvenilir olmasını sağlamak için büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz. Tüm bu hizmetleri sağlarken KOSKİ çalışanlarımıza da gösterdikleri bu özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
