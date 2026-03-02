Hamaney’in eşi de hayatını kaybetti

ABD ve İsrail'in başlatığı İran operasyonunda hava saldırısıyla öldürülen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in eşi Mansure Hüceste Bakırzade, hava saldırısında aldığı yaralardan dolayı eşinin ölümünden 2 gün sonra öldü.
İran liderinin evi ve ofisinin bulunduğu alana yapılan ABD-İsrail saldırısında Hamaney, Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelinlerinden biri hayatını kaybetmişti.
Hamaney'in eşi ise yapılan hava saldırılarında yaralanmıştı. Ağır yaralanan Mansure Hüceste bugün hayatını kaybetti.
