BAE İran’daki büyükelçiliğini kapattı

Birleşik Arap Emirlikleri, İran’daki büyükelçiliğini kapatarak tüm diplomatik misyonunu geri çektiğini duyurdu.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "BAE, Tahran'daki büyükelçiliğini kapattığını ve büyükelçisi ile tüm diplomatik misyonunun İran'dan çekildiğini duyurdu” ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, BAE'nin, İran'ın saldırıları nedeniyle büyükelçiliğini kapatma ve diplomatlarını çekme kararı aldığı belirtildi. İran'ın BAE'de konutlar, havaalanları, limanlar ve hizmet tesisleri de dahil olmak üzere sivil alanları da kapsayan saldırılar düzenlediği, bu saldırıların sivillerin hayatını tehlikeye attığı bildirildi.
İran saldırılarının BAE'nin ulusal egemenliğini açık şekilde ihlal ettiği, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na yönelik de ihlal teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, BAE'nin İran'daki diplomatlarını geri çekmesi kararının devletin güvenliğini ve egemenliğini tehdit eden her türlü saldırganlığı reddetme konusundaki kararlı ve sarsılmaz duruşunu yansıttığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarı, enerji güvenliğini ve küresel ekonominin istikrarını tehdit ettiği aktarıldı.
