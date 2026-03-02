İsrail ordusu: İran’a yeni hava saldırısı başlatıldı

İsrail ordusu, askeri istihbaratın yönlendirmesiyle İsrail savaş uçaklarının Tahran'daki hedeflere ek saldırı dalgası yürüteceğini belirtti. Açıklamada, İran'a karşı ABD ile başlatılan büyük ölçekli saldırıların devam ettiği kaydedildi.
Kaynak: DHA
