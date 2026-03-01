İran basını: Ahmedinejad öldürüldü

ABD ve İsrail, İran'da başta başkent Tahran olmak üzere dört şehre hava saldırısı düzenlenmişti.
ABD Başkanı Donald Trump "İran'da büyük ölçekli saldırı operasyonlarına başladık" derken yapılan saldırılarda İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın evi de vurulmuştu.
İran basını, Mahmud Ahmedinejad'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Eski Cumhurbaşkanı'nın konutuna düzenlenen saldırı sonrası öldüğü bilgisi paylaşıldı.
İran'ın altıncı Cumhurbaşkanı olan Mahmud Ahmedinejad, 2005-2013 yılları arasında görev yaptı.
Daha önce Ardabil eyalet valiliği ve Tahran Belediye Başkanlığı görevlerinde bulundu.
