DÜNYA Haberleri

İran Genelkurmay Başkanı Musavi öldürüldü

- Güncelleme Tarihi:

İran Genelkurmay Başkanı Musavi öldürüldü
İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musavi öldürüldü.

Ortadoğu'da sular durulmuyor...

İsrail ile ABD, dün erken saatlerde koordineli ve kapsamlı bir operasyon başlattı.

Başta, başkent Tahran olmak üzere birçok bölge hedef alındı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisi ve çevresi de saldırıların hedefi oldu.

Ardından gece yarısı gelen haberle Hamaney'in öldürüldüğü öğrenildi.

Hamaney ile birlikte 5 üst düzey yetkilinin daha öldürüldüğü öğrenilirken, gelen bir son dakika bilgisine göre İran Genelkurmay Başkanı Musavi'nin de öldürüldüğü duyuruldu.

 

Kaynak: Haber Merkezi

