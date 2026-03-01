Trump: İran’a daha önce hiç görülmemiş bir güçle karşılık veririz
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesine sert karşılık vereceği açıklamasıyla ilgili, ‘Böyle bir durumda İran’a daha önce hiç görülmemiş bir güçle karşılık veririz” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından, İran'ın, Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesine sert karşılık vereceği açıklamasına ilişkin değelendirmede bulundu. Trump, "İran bugün çok sert bir darbe indireceğini, bu darbenin daha önce hiç görülmemiş bir sertlikte olacağını bildirdi. Ancak böyle bir şey yapmasalar daha iyi olur çünkü yaparlarsa, biz de onlara daha önce hiç görülmemiş bir güçle karşılık veririz” ifadelerini kullandı.
