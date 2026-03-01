İran doğruladı! Hamaney hayatını kaybetti

İran devlet medyası ABD-İsrail saldırılarında İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğünü açıkladı. Hamaney'in öldüğü haberinin ardından İran'da 40 gün yas ilan edildi.
İRAN: HAMANEY HAYATINI KAYBETTİ
İran Devlet Televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu. Hamaney'in hayatını kaybettiği belirtilerek, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı." ifadesi kullanıldı.
Yayın sırasında ekranda Kur'an-ı Kerim okunurken, Hamaney'in vefatına ilişkin anons yapıldı.
40 GÜN ULUSAL YAS KARARI
Bakanlar Kurulu ise, Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ve 7 gün genel tatil ilan edildiğini duyurdu.
İNTİKAM MESAJI GELDİ
İran Devrimi Muhafızları Ordusu (DMO), Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybetmesi sonrası yaptığı yazılı açıklamada açıklama, Hamaney'in Ramazan ayında "şehadet makamına eriştiği" ifade edilirken, olaydan ABD ve İsrail sorumlu tutuldu. Açıklamada, "Bu şehadet, milletimizi aziz İmam Hamaney'in aydınlık yolunu sürdürme konusunda daha da kararlı kılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
