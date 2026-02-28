ABD ve İsrail İran’a saldırıyor

ABD ve İsrail, İran’ı vuruyor. İsrail’in duyurduğu önleyici saldırının ardından ABD’nin de operasyona dahil olduğu açıklandı. Kudüs’te sirenler çalarken, İran’ın başkenti Tahran’da patlama sesleri duyuldu. İki ülkede de hava sahası uçuşlara kapatıldı.

İsrail Savunma Bakan Yisrael Katz, İsrail'in İran'a karşı önleyici saldırı başlattığını duyurdu. Haber ajansı Reuters'a konuşan tanıklar, Kudüs'te siren sesleri duyulduğunu aktardı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre ise başkent Tahran'da patlama sesleri duyuldu. İran medyası, merkezdeki üç ayrı noktada gerçekleşen patlamaların nedeninin henüz bilinmediğini bildirdi. İki ayrı noktadan dumanların yükseldiği belirtildi.

Tahran'ın kuzeyinde iki patlama daha gerçekleştiği, doğu ve batı bölgelerinde de patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

HAVA SAHASI KAPATILDI, TELEFON HATLARI KESİLDİ

Saldırılarda Mehrabad Havalimanı'nın hedef alındığı belirtilirken İran hava sahasının uçuşlara kapatıldığı açıklandı. İran medyasının aktardığına göre Tahran'ın doğu ve batı bölgelerinde cep telefonu hatları kesildi, bazı bölgelerde ise internet bağlantısı zayıfladı.

ABD DE İRAN'A SALDIRMAYA BAŞLADI

Amerikan gazetesi The New York Times, ABD'nin de İran'a saldırmaya başladığını iddia etti. ABD'li yetkililer iddiaları doğrulayarak ABD'nin de İsrail'in operasyonuna dahil olduğunu açıkladı. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yetkililer de İsrail'in İran operasyonunun ABD ile koordineli bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

"OPERASYON AYLAR ÖNCE PLANLANDI”

İran'a ikinci dalga saldırılar düzenlendiği aktarılırken, operasyonun aylar öncesinde planlandığı ve başlama tarihinin de haftalar önce belirlendiği ileri sürüldü. Amerikan yayın kuruluşu CNN'e konuşan ABD'li yetkililer, saldırının "küçümsenemeyecek büyüklükte” olarak tanımladı.

İSRAİL GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE BAŞLADI

İsrail ordusu ise sirenlerin, hava saldırısı ihtimaline karşı halkı hazırlamak amacıyla uyarı olarak devreye sokulduğunu açıkladı. Ülke genelinde okullar tatil edilirken ordu halka evlerinden çıkmamaları için çağrı yapmaya başladı.

İSRAİL HAVA SAHASINI KAPATTI

Saldırı kararının ardından İsrail saat 09.30 gibi hava sahasını kapattı. İsrail Ulaştırma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Halkın bir sonraki duyuruya kadar havaalanlarına gelmemesi rica olunur.” dedi.

Açıklamada, yurtdışındaki İsraillilerin "Ulusal Güvenlik Konseyi'nin talimat ve tavsiyelerine uymaları” istendiği de belirtildi ve "Güvenlik durumu elverdiğinde, hava sahası yeniden açılacak ve İsrail'e ve İsrail'den uçuşlar yeniden başlayacaktır. Bu durum, uçuşların yeniden başlamasından 24 saat önce duyurulacaktır.” denildi.

BEYAZ SARAY'IN "ÖNCE İSRAİL SALDIRSIN" STRATEJİSİ

Beyaz Saray'dan bazı yetkililerin, İran'a yönelik olası bir askeri müdahalede İsrail'in ilk adımı atmasının siyasi açıdan daha avantajlı olacağını söylediği iddia edilmişti.

İsrail'in öncü bir saldırı gerçekleştirmesi halinde İran'ın misilleme yapacağı ve bu durumun Amerikan kamuoyunun ABD operasyonuna olan desteğini artıracağı ileri sürülmüştü.

Bu stratejiyle, müttefik bir ülkenin saldırıya uğraması senaryosu üzerinden savaşın Amerikan seçmenleri için daha kabul edilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

