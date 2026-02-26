Zelenskiy Trump ile telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde savaşın sona erdirilmesi konusunda devam eden çalışmaları ele aldıklarını bildirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü kaydetti. ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'ın da telefon görüşmesine katıldığını belirten Zelenskiy, Witkoff ile Kushner'in bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile bir araya geleceğini hatırlattı.
Zelenskiy, Trump ile görüşmesinde Cenevre'de yapılacak ikili görüşmeleri ve mart ayı başında yapılması planlanan Rusya ile Ukrayna ve ABD'nin katılacağı üçlü müzakerelerin yeni turunun hazırlıkları hakkında konuştuklarını aktardı. Zelenskiy, "Bunun, liderlik düzeyinde müzakerelere geçmek için bir fırsat sağlayacağını umuyoruz. Tüm zor ve hassas konuları çözmenin ve nihayet savaşı sona erdirmenin tek yolu bu” açıklamasını yaptı.
Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın ağır bir kış mevsimi geçirdiğini vurgulayan Zelenskiy, Trump ile görüşmesinde hava savunma sitemleri füzelerinin tedarik konusunu da ele aldıklarını ifade etti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”