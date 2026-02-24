NATO: Ukrayna’da barış olmadan Avrupa’da gerçek barış olamaz
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, “Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barış sağlanmadan Avrupa’da gerçek barış mümkün olmayacak” dedi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'deki NATO karargahında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4'üncü yılı dolayısıyla açıklamada bulundu. Rutte, NATO'nun savaşın başından bu yana Ukrayna'nın yanında olduğunu kaydederek, üç hafta önce Ukrayna'yı ziyaret ettiğini ve Rus saldırılarının yol açtığı yıkımı yerinde gördüğünü söyledi.
Rutte, "Bugün de yanınızdayız ve önümüzdeki zorluklar boyunca da yanınızda olacağız. Ukrayna halkı adil ve kalıcı barışı hak ediyor. Onların güvenliği bizim güvenliğimiz. Ukrayna'da hakiki barış sağlanmadan Avrupa'da gerçek barış olamaz” ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın askeri, mali ve insani desteğe ihtiyacının sürdüğünü vurgulayan Rutte, Rusya'nın savaş alanında hedeflerine ulaşamadığını bildirdi.
NATO Genel Sekreteri Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış konusunda ciddi olup olmadığını göstermesi gerektiğinin altını çizerek, "Savaşın sona ermesi halinde barış, Ukrayna güçleri ile Avrupa ülkeleri, Kanada ve ABD tarafından sağlanacak güvenlik garantileriyle korunmalı. Bu Ukrayna'nın yeniden inşası ve istikrarı için temel oluşturacak” diye konuştu.
