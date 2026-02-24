Selçuklu Belediyesi’nden “Ramazan yardımı’’ dolandırıcılığı uyarısı

Selçuklu Belediyesi; Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve idarecilerin isimlerini kullanarak “Ramazan Yardımı” adı altında vatandaşlardan, kurum ya da kuruluşlardan yardım talebinde bulunan kötü niyetli kişilere kesinlikle itibar edilmemesi konusunda kamuoyunu uyardı.

Selçuklu Belediyesi; Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve idarecilerin isimleri kullanılarak şahıslardan ya da kurumlardan çeşitli yardım kuruluşları için "Ramazan Yardımı” toplandığı konusunda vatandaşları kesin bir dille uyardı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde, belediyemize gelen şikayetlerle; Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı, başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz ve idarecilerimizin isimleri kullanılarak şahıs ve kurumlardan çeşitli yardım kuruluşları adına Ramazan yardımı talep edildiğine dair bilgilere ulaşmaktayız.

Kötü niyetli ve dolandırıcılık hissi ile banka hesap numaraları ve IBAN numaraları verilmekte, bu hesaplara nakdi yardım talep edilmektedir. Belediye yöneticilerimizin selamları ile aranan işadamı, kurumlar ve hemşehrilerimizden elde edilen bilgiler doğrultusunda bu konu ile ilgili yasal işlemler başlatılmıştır.

Selçuklu Belediyesi olarak, kanunların elverdiği sınırlar dışında herhangi bir bireysel yardım kampanyasında kesinlikle yer almadığımızı önemle belirtiriz. Özellikle Ramazan ayında artan yardım kampanyaları ve sosyal destek çalışmaları nedeniyle dolandırıcıların vatandaşlarımızın dini hassasiyetlerini istismar etmeye çalıştığı görülmektedir. Hemşehrilerimizin bu tür taleplere karşı duyarlı olmalarını, kötü niyetli kişi veya kişileri derhal emniyet birimlerine bildirmelerini rica ediyoruz.

Ayrıca belediye yöneticilerimizin adını kullanarak yardım talep edenlerle ilgili yasal sürecin başlatıldığını ve hemşehrilerimizin iyi niyetini suistimal edenlerin kanun önünde hesap vereceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu