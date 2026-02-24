GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,94
EURO
51,79
STERLİN
59,48
GRAM
7.466,28
ÇEYREK
12.321,34
YARIM ALTIN
24.560,53
CUMHURİYET ALTINI
48.911,97
KONYA Haberleri

Selçuklu Belediyesi’nden “Ramazan yardımı’’ dolandırıcılığı uyarısı

Selçuklu Belediyesi’nden “Ramazan yardımı’’ dolandırıcılığı uyarısı
Selçuklu Belediyesi; Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve idarecilerin isimlerini kullanarak “Ramazan Yardımı” adı altında vatandaşlardan, kurum ya da kuruluşlardan yardım talebinde bulunan kötü niyetli kişilere kesinlikle itibar edilmemesi konusunda kamuoyunu uyardı.

Selçuklu Belediyesi; Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve idarecilerin isimleri kullanılarak şahıslardan ya da kurumlardan çeşitli yardım kuruluşları için "Ramazan Yardımı” toplandığı konusunda vatandaşları kesin bir dille uyardı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde, belediyemize gelen şikayetlerle; Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı,  başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz ve idarecilerimizin isimleri kullanılarak şahıs ve kurumlardan çeşitli yardım kuruluşları adına Ramazan yardımı talep edildiğine dair bilgilere ulaşmaktayız.

Kötü niyetli ve dolandırıcılık hissi ile banka hesap numaraları ve IBAN numaraları verilmekte, bu hesaplara nakdi yardım talep edilmektedir. Belediye yöneticilerimizin selamları ile aranan işadamı, kurumlar ve hemşehrilerimizden elde edilen bilgiler doğrultusunda bu konu ile ilgili yasal işlemler başlatılmıştır.

Selçuklu Belediyesi olarak, kanunların elverdiği sınırlar dışında herhangi bir bireysel yardım kampanyasında kesinlikle yer almadığımızı önemle belirtiriz. Özellikle Ramazan ayında artan yardım kampanyaları ve sosyal destek çalışmaları nedeniyle dolandırıcıların vatandaşlarımızın dini hassasiyetlerini istismar etmeye çalıştığı görülmektedir. Hemşehrilerimizin bu tür taleplere karşı duyarlı olmalarını, kötü niyetli kişi veya kişileri derhal emniyet birimlerine bildirmelerini rica ediyoruz.

Ayrıca belediye yöneticilerimizin adını kullanarak yardım talep edenlerle ilgili yasal sürecin başlatıldığını ve hemşehrilerimizin iyi niyetini suistimal edenlerin kanun önünde hesap vereceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER