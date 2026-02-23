GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

SAGEM’den ailelere ve çocuklara “Teknoloji bağımlılığı ile mücadele” semineri

SAGEM’den ailelere ve çocuklara “Teknoloji bağımlılığı ile mücadele” semineri
SAGEM ailelere ve çocuklara dijital bağımlılıkla mücadeleye konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla “Teknoloji Bağımlılığı ile Mücadele” konulu bir bilgilendirme semineri düzenledi.

Selçuklu Aile Gelişim Merkezi (SAGEM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi  Emine Erdoğan tarafından "Bağımsız Gelecek, Sağlıklı Nesiller” anlayışıyla ilan edilen 2026 "Bağımsızlık Yılı” vizyonu  doğrultusunda, bireylerin dijital bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve bilinçli yaşam becerileri geliştirmelerini desteklemek amacıyla ailelere "Teknoloji Bağımlılığı ile Mücadele” konulu bir seminer düzenledi. Program, Yeşilay ve SAGEM uzmanlarının paydaşlığında gerçekleştirildi.



SAGEM konferans salonunda gerçekleştirilen program, çocuklara ve ebeveynlere yönelik ayrı içerikler halinde planlandı. Alanında uzman konuşmacı tarafından katılımcılara dijital dünyanın bilinçli ve dengeli kullanımı konusunda kapsamlı bilgiler sunuldu. Çocuklara yönelik oturumlarda; bilinçli ve dengeli teknoloji kullanımı, dijital farkındalık ve güvenli internet kullanımı konuları ele alınırken, ekran bağımlılığının sosyal gelişim üzerindeki etkilerine dikkat çekildi. Uzman konuşmacı, çocukların akranlarıyla yüz yüze iletişim kurmalarının, sosyal etkileşim içinde vakit geçirmelerinin ve fiziksel aktivitelere yönelmelerinin önemini vurguladı.



Ebeveynlere yönelik oturumlarda ise teknoloji bağımlılığının belirtileri, çocuklara dijital sınır koyma yöntemleri ve sağlıklı rol model olmanın önemi üzerinde duruldu. Aile içi iletişimin güçlendirilmesinin, dijital bağımlılıkla mücadelede en etkili adımlardan biri olduğu ifade edildi. Uzmanlar, ebeveynlerin çocuklarının dijital alışkanlıklarını yakından takip etmeleri ve bilinçli rehberlik etmeleri gerekliliğinin önemine değindi.

SAGEM, farklı konularda düzenleyeceği eğitim seminerleriyle ailelerin her alanda yanında olmaya ve toplumsal farkındalığı artırmaya devam edecek. 

 

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu

