MHP Konya Milletvekili Kalaycı’nın acı günü! Kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın kayınbabası Osman Uyan hayatını kaybetti. Acı haber sevenlerini ve yakın çevresini yasa boğdu. Kalaycı’yı acı gününde Konya protokolü ve sevenleri yalnız bırakmadı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, yaptığı açıklamada MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın kayınpederi Osman Uyan'ın vefat ettiğini duyurdu.
Karaarslan açıklamasında, "Genel Başkan Yardımcımız ve Konya Milletvekilimiz Sayın Mustafa Kalaycı Bey'in kayınbabası Osman Uyan amcamız vefat etmiştir. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, Sayın Genel Başkan Yardımcımıza ve ailesine başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verdi.
Toprağa verildi
Osman Uyan'ın cenazesi, öğle namazına müteakip Kılıçarslan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hocacihan Mezarlığı'na defnedildi.
Cenazeye ailesi ve yakınlarının yanı sıra sevenleri, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
