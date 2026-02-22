Konya’da sıfır atıkta yeni dönem: Kiloyla kazanç başladı

Selçuklu Belediyesi’nin sıfır atıkla ilgili önemli çalışmalarından bir tanesi olan “Atık Kumbaram” projesi vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Vatandaşların hem çevreye hem de ev ekonomisine katkı sağladığı projede geri dönüşüm ücretlendirmeleri güncellendi.

Türkiye'nin ilk sıfır atık belgesine sahip öncü kurumlarından Selçuklu Belediyesi, sürdürdüğü örnek sıfır atık çalışmalarından bir tanesi olan "Atık Kumbaram” projesi ile çevre duyarlılığına katkı sağlarken vatandaşların ev ekonomisine de destek oluyor. Bu kapsamda vatandaşların geri dönüştürülebilir atıkları teslim ettiği Atık Kumbaram noktalarındaki fiyatlandırmalar güncellendi.

Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Atık Kumbaram' projesi, çevre ve sıfır atık konularında farkındalığı arttırmak, geri dönüşüm kültürünü pekiştirmek ve Selçuklu halkının ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilerek 2022 tarihinde vatandaşların kullanımına sunuldu. İlk günden itibaren aynı kararlılık ve titizlikle sürmeye devam eden proje kapsamında; plastik, cam, metal, kâğıt ve elektronik atıkların ayrı ayrı toplanmasına imkân sağlayan kumbaralar, çevre dostu yapısı ve kullanım kolaylığıyla dikkat çekiyor.

Yeni Atık ücretlendirmeleri ise şu şekilde olacak:

Kağıt-karton: 2.25TL/Kg,

Plastik: 3,25 TL/Kg,

Metal: 3,25 TL/Kg,

Cam: 0,60 TL/Kg,

Karışık Ambalaj: 1 TL/Kg,

Başkan Pekyatırmacı:” Sıfır atık konusunda "Selçuklu Vizyonu” hassasiyetiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz”

Selçuklu Belediyesi olarak çevre konusunda "Selçuklu Vizyonu” ile hareket ettiklerini vurgulayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Atık Kumbaram Projesi'nin hem çevresel sürdürülebilirlik hem de toplumsal farkındalık açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti. Başkan Pekyatırmacı sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Sıfır Atık hedeflerimiz doğrultusunda Selçuklumuzda çevreyi koruyan, kaynaklarımızı verimli kullanmayı teşvik eden projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Atık Kumbaram Projesi de bu vizyonumuzun somut örneklerinden biridir. Amacımız yalnızca atıkları toplamak değil, hemşehrilerimizde kalıcı bir çevre bilinci oluşturmaktır. Selçuklumuzun farklı noktalarına yerleştirdiğimiz kumbaralar sayesinde geri dönüşüme katkıyı artırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki süreçte uygulamayı daha geniş alanlara yayarak daha fazla vatandaşımıza ulaşacağız. Daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanılabilir bir Selçuklu için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Projemize destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, bu duyarlılığın artarak devam etmesini diliyorum.”

Atık Kumbaram ve Mobil Atık Kumbaram noktaları

Aydınlıkevler, Bosna Hersek, Kılıçarslan ve Feritpaşa Mahallelerinde yer alan sabit nokta ve 3 adet özel donanımlı mobil araçla haftanın 6 günü hizmet veriliyor. Atık Kumbaram projesi kapsamında ise bugüne kadar 13 bin 800 üye sayısına ulaşılarak 2 bin 300 ton atık toplandı. Toplamda ise 2 milyon 800 bin TL tutarında vatandaşların ev ekonomisine katkı sağlandı.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu