KONYA Haberleri

Konya Emniyeti'nden önemli uyarı!

Berna Ata
İnternet Editörü

Güncelleme Tarihi:

Konya Emniyeti’nden önemli uyarı!

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin gereksiz aramalarla meşgul edilmemesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, asılsız ihbar ve gereksiz aramalara idari para cezası uygulandığı hatırlatıldı.

"112 HAYAT KURTARMAK İÇİN VAR" 

Emniyet yetkilileri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin; polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin olaylara hızlı müdahalesi için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Yapılan her gereksiz aramanın, gerçekten yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara geç ulaşılması anlamına geldiğine dikkat çekildi.

TÜM ÇAĞRILAR KAYIT ALTINDA

Açıklamada, 112'ye yapılan her çağrının kayıt altına alındığı belirtilerek, asılsız ihbarların tespit edildiği ifade edildi.

2026 YILI CEZA TUTARLARI AÇIKLANDI 

Yetkililer, 2026 yılı için gereksiz arama yapanlara 2 bin 850 TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Ayrıca, asılsız ihbarla ekipleri sahaya yönlendiren kişilere ise 18 bin 823 TL idari para cezası kesildiği bildirildi.

"SADECE ACİL DURUMLARDA ARAYIN" 

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlardan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni yalnızca gerçek acil durumlarda aramalarını isteyerek, kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı yürütülmesi için duyarlılık çağrısında bulundu.

