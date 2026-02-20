GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya’da banketten ilerleyen sürücüye ceza!

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da banketten ilerleyen sürücüye ceza!

Konya'nın Karatay ilçesinde bir sürücünün banket üzerinden ilerlediği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Karatay İlçesi Yolboyu Caddesi üzerinde kaydedilen görüntülerde, bir aracın trafiği tehlikeye düşürecek şekilde banket kısmını kullanarak ilerlediği görüldü. 

Paylaşımlar üzerine harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğ ekipleri, yapılan inceleme sonucunda araç ve sürücüsünü tespit etti.

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 54/1-A maddesi kapsamında (araçların sağından ve banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek) 2.719,00 TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan kural ihlallerine karşı denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda bir kez daha uyardı.

